EduHub —
международная
онлайн-платформа
обучения
в области здоровья
и благополучия
Бесплатные качественные онлайн-курсы под эгидой ЮНЕСКО по актуальным темам
Выбирайте онлайн-курсы, которые подходят именно вам
Базовые курсы
Продвинутые курсы
Онлайн-обучение проходит в двух форматах
Базовые курсы
помогают погрузиться в тему, знакомят с проблематикой. Участники проходят обучение полностью самостоятельно
Продвинутые курсы
ориентированы на изучение особенностей тематики и методики работы с подростками и их родителями.
Студенты, помимо просмотра лекций, участвуют в обсуждениях, дискуссиях с экспертами и обмениваются опытом с другими специалистами.
Как проходит обучение
Базовые курсы
формат
- обучение в своем ритме
- общая регистрация для всех курсов
- доступ к материалам в любое время
содержание
- текстовые материалы
- видеолекции
- интерактивные тесты
продолжительность
4-6 часов
сертификат выдается после изучения более 80% материалов курса
Продвинутые курсы
формат
- обучение в группе
- предварительная регистрация на поток
- обучение начинается в определенные даты
содержание
- практические задания
- обратная связь от менторов
- еженедельные встречи с экспертами
продолжительность
20-40 часов
сертификат выдается после выполнения более 80% практических заданий
Какой курс подходит
именно мне?
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Врач-педиатр, тренер, разработчик пособий и учебных программ по здоровому образу жизни. Координатор программ подросткового здоровья Института здоровья детей и подростков медицинского комплекса «Арабкир» в Ереване.
Специалист по социальной работе, педагогический дизайнер. Автор и ведущий онлайн-курсов по сексуальному образованию, профилактике насилия, развитию родительских компетенций, руководитель платформы EduHub.
Заведующая отделом общественного здоровья Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Инструктор-валеолог, тренер, специалист по медико-психо-социальной реабилитации личности. Координатор центра, дружественного подросткам «Доверие» детской поликлиники № 8 г. Минска.
Создатель и автор проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей UyatEmes.kz. Независимая исследовательница в области прав человека, гендерных вопросов и сексуального образования.
Руководитель Ресурсного центра по развитию молодежных центров здоровья в Республике Казахстан. Врач-педиатр, доктор медицинский наук.
Главный научный сотрудник Института непрерывного образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, ассоциированный профессор.
Исполнительный директор фонда «Just Support». Реализует социальные проекты и проводит тренинги по психологической поддержке подростков и родителей, семейной психологии, детско-родительским отношениям, профилактике суицида.
Координатор проекта ИИТО ЮНЕСКО и Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева по здоровому образу жизни в школах Кыргызстана. Национальный тренер по ЗОЖ.
Менеджерка медиапроекта TEENS.kg о репродуктивном и ментальном здоровье для подростков и молодёжи Кыргызстана. Руководительница молодёжной редакции TEENS.kg (30+ человек).
Директор Национального ресурсного центра «Неовита» по развитию услуг здравоохранения, дружественных молодежи. Врач акушер-гинеколог, исследователь в области здоровья детей и подростков.
Педагог, специалист по половому воспитанию, автор книг для родителей и детей «Без секретов. Как бережно и уверенно говорить с детьми о теле, отношениях и безопасности» и «Взрослею я и все мои друзья».
Директор Центра исследований современного детства Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук.
Психолог, соавтор пособий для учителей по проведению занятий по здоровому образу жизни (ЗОЖ), сексуальному образованию и сценарист видеоуроков по ЗОЖ и личностному развитию (в сотрудничестве с ИИТО ЮНЕСКО).
Директор учебно-методического центра обеспечения качества образования Днепровской академии непрерывного образования, тренер и автор тренинговых курсов.
Координатор проектов фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», тренер и автор пособий для учителей и материалов для подростков по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики насилия.
Исполнительный директор Всеукраинского общественного центра «Волонтер». Более 20-ти лет работает в сфере развития потенциала подростков и молодежи, формирования активной жизненной позиции, распространения идей волонтерства и социального лидерства.
Директор Республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики обучающихся при Министерстве народного образования Республики Узбекистан.
Консультант и тренер Центра информации и документации по правам ребенка Республики Молдова (CIDDC)