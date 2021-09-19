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EduHub —
международная
онлайн-платформа
обучения
в области здоровья
и благополучия

Онлайн-платформа обучения
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании

Бесплатные качественные онлайн-курсы под эгидой ЮНЕСКО по актуальным темам

Профилактика насилия, травли и кибербуллинга в школах
Комплексное сексуальное образование
Взаимопонимание родителей и детей-подростков
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Выбирайте онлайн-курсы, которые подходят именно вам

Базовые курсы

1.
Как родителям достичь понимания с детьми-подростками
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2.
Что такое комплексное сексуальное образование
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3.
Как предотвратить насилие, травлю и кибербуллинг в школе
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Продвинутые курсы

1.
Как научить родителей говорить с детьми-подростками о взрослении, здоровье, отношениях
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2.
Как учителям и другим взрослым говорить с подростками о взрослении, здоровье, отношениях
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3.
Как предотвратить насилие, травлю и кибербуллинг в школе: практические методы
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Онлайн-обучение проходит в двух форматах

Базовые курсы

помогают погрузиться в тему, знакомят с проблематикой. Участники проходят обучение полностью самостоятельно

Продвинутые курсы

ориентированы на изучение особенностей тематики и методики работы с подростками и их родителями.

Студенты, помимо просмотра лекций, участвуют в обсуждениях, дискуссиях с экспертами и обмениваются опытом с другими специалистами.

Вас ждут:

1.
Бесплатное
обучение
2.
Эксперты с многолетним опытом работы
3.
Сертификат о прохождении курса
4.
Актуальные материалы по теме
5.
Только нужная информация, ориентированная на практику

Как проходит обучение

Базовые курсы

формат

  • обучение в своем ритме
  • общая регистрация для всех курсов
  • доступ к материалам в любое время

содержание

  • текстовые материалы
  • видеолекции
  • интерактивные тесты

продолжительность

4-6 часов

сертификат выдается после изучения более 80% материалов курса

Продвинутые курсы

формат

  • обучение в группе
  • предварительная регистрация на поток
  • обучение начинается в определенные даты

содержание

  • практические задания
  • обратная связь от менторов
  • еженедельные встречи с экспертами

продолжительность

20-40 часов

сертификат выдается после выполнения более 80% практических заданий

Какой курс подходит
именно мне?

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Эксперты EduHub

Марина Мелкумова
Марина Мелкумова
Армения

Врач-педиатр, тренер, разработчик пособий и учебных программ по здоровому образу жизни. Координатор программ подросткового здоровья Института здоровья детей и подростков медицинского комплекса «Арабкир» в Ереване.

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Виталий Никонович
Виталий Никонович
Беларусь

Специалист по социальной работе, педагогический дизайнер. Автор и ведущий онлайн-курсов по сексуальному образованию, профилактике насилия, развитию родительских компетенций, руководитель платформы EduHub.

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Анна Родич
Анна Родич
Беларусь

Заведующая отделом общественного здоровья Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Валентина Шукан
Валентина Шукан
Беларусь

Инструктор-валеолог, тренер, специалист по медико-психо-социальной реабилитации личности. Координатор центра, дружественного подросткам «Доверие» детской поликлиники № 8 г. Минска.

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Карлыгаш Кабатова
Карлыгаш Кабатова
Казахстан

Создатель и автор проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей UyatEmes.kz. Независимая исследовательница в области прав человека, гендерных вопросов и сексуального образования. 

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Шолпан Каржаубаева
Шолпан Каржаубаева
Казахстан

Руководитель Ресурсного центра по развитию молодежных центров здоровья в Республике Казахстан. Врач-педиатр, доктор медицинский наук.

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Алмагуль Мухамедханова
Алмагуль Мухамедханова
Казахстан

Главный научный сотрудник Института непрерывного образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, ассоциированный профессор.

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Светлана Богатырева
Светлана Богатырева
Казахстан

Исполнительный директор фонда «Just Support». Реализует социальные проекты и проводит тренинги по психологической поддержке подростков и родителей, семейной психологии, детско-родительским отношениям, профилактике суицида.

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Рано Кутанова
Рано Кутанова
Кыргызстан

Координатор проекта ИИТО ЮНЕСКО и Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева по здоровому образу жизни в школах Кыргызстана. Национальный тренер по ЗОЖ.

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Элина Туралыева
Элина Туралыева
Кыргызстан

Менеджерка медиапроекта TEENS.kg о репродуктивном и ментальном здоровье для подростков и молодёжи Кыргызстана. Руководительница молодёжной редакции TEENS.kg (30+ человек).

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Галина Лешко
Галина Лешко
Республика Молдова

Директор Национального ресурсного центра «Неовита» по развитию услуг здравоохранения, дружественных молодежи. Врач акушер-гинеколог, исследователь в области здоровья детей и подростков.

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Анна Левинская
Анна Левинская
Россия

Педагог, специалист по половому воспитанию, автор книг для родителей и детей «Без секретов. Как бережно и уверенно говорить с детьми о теле, отношениях и безопасности» и «Взрослею я и все мои друзья».

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Александра Бочавер
Александра Бочавер
Россия

Директор Центра исследований современного детства Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук.

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Надежда Шоркина
Надежда Шоркина
Россия

Психолог, соавтор пособий для учителей по проведению занятий по здоровому образу жизни (ЗОЖ), сексуальному образованию и сценарист видеоуроков по ЗОЖ и личностному развитию (в сотрудничестве с ИИТО ЮНЕСКО).

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Ирина Кобзева
Ирина Кобзева
Украина

Директор учебно-методического центра обеспечения качества образования Днепровской академии непрерывного образования, тренер и автор тренинговых курсов.

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Татьяна Слободян
Татьяна Слободян
Украина

Координатор проектов фонда «Здоровье женщины и планирование семьи», тренер и автор пособий для учителей и материалов для подростков по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики насилия.

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Татьяна Журавель
Татьяна Журавель
Украина

Исполнительный директор Всеукраинского общественного центра «Волонтер». Более 20-ти лет работает в сфере развития потенциала подростков и молодежи, формирования активной жизненной позиции, распространения идей волонтерства и социального лидерства.

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Лилия Гайнутдинова
Лилия Гайнутдинова
Узбекистан

Директор Республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики обучающихся при Министерстве народного образования Республики Узбекистан.

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Иосиф Молдовану
Иосиф Молдовану
Республика Молдова

Консультант и тренер Центра информации и документации по правам ребенка Республики Молдова (CIDDC)

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